Sarà Marco Mengoni il grande artista che accompagnerà Cagliari verso il 2024 a Capodanno. Con una delibera, la Giunta Truzzu ha reso noto il proprio progetto per uno degli eventi più importanti dell’anno. Ora ci sarà solo da finalizzare la firma del contratto: il Re della musica italiana del 2023 ha infatti rifiutato le opzioni Salerno, Verona e Firenze.

L’evento sarà svolto in piazza dei Centomila. A dispetto di alcune indiscrezioni uscite nelle ultime ore, non ci sarà alcun ulteriore spostamento dopo quello dal Largo Carlo Felice. Costo dell’operazione intorno ai 700 mila euro: ben 200 mila euro in più rispetto al 2022 quando a Cagliari arrivò Blanco.

Marco Mengoni è stato individuato per Capodanno come “l’artista di richiamo nazionale ed internazionale il cui nome possa attirare il maggior numero di persone, cittadini e turisti di ogni età”.

Scartate via via le opzioni Annalisa, Elodie e Pinguini Tattici Nucleari che nel frattempo hanno intrapreso trattative con altre città. Sarà il Dirigente del servizio Sport, Cultura e Spettacolo di definire gli atti necessari all’ingaggio di Marco Mengoni per Capodanno, così come descritto nella delibera.

Il cantante laziale viene da una annata professionalmente strepitosa. Vincitore del Festival di Sanremo, ha partecipato all’Eurovision dove si è aperto ad un pubblico europeo. Quindi il tour di successo negli stadi, i dischi di platino e il fortunato duetto con Elodie per “Pazza Musica“. Infine ha ricevuto il premio Best European Act degli “Mtv Europe Music Awards”.

Il legame con la Sardegna era stato suggellato dal video del brano “Due Vite” girato tra le dune di Piscinas dal regista sardo Roberto Ortu. Gli aneddoti sulle condizioni in cui venne girato fecero arrabbiare tantissimo l’amministrazione comunale di Arbus. Il cantante aveva raccontato in una ospitata radio come arrivare alla spiaggia fosse stato particolarmente complicato. Quasi come passare in una “giungla”. Col Capodanno a Cagliari, Marco Mengoni potrà riconciliarsi con il popolo sardo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it