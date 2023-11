da Federica Sciarelli a Chi l’ha visto?. Non si fermano le ricerche di Nicola Aiello, il giovane di Villasor scomparso da sabato scorso 25 novembre. Nella serata di ieri l’appello dei familiari è stato lanciato anche

“Sabato è stato accompagnato da un amico fidato a fare una visita – spiegano nel programma tv su Rai 3 – poi sono rientrati e ha lasciato un mazzo di chiavi dicendo che sarebbe passata la sorella a prenderle perché doveva ritirargli delle scarpe in casa di lui (di Nicola). Ma in realtà non erano d’accordo”.

“Lei – prosegue Sciarelli – ha saputo di queste chiavi dall’amico del fratello nella giornata di lunedì quando l’amico del fratello le ha portato queste chiavi e sempre quel lunedì lei è stata contattata da un’altro amico dicendo che il fratello non si era presentato in saletta dove avrebbero dovuto suonare alle 16”.

Da quanto si è appreso, Nicola si sarebbe allontanato a piedi, e avrebbe con sé i documenti e il cellulare, che però risulta numero errato o numero inesistente.

“Il bambino ti sta aspettando per suonare insieme”, ha poi aggiunto la sorella di Nicola.