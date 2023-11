Drammatico incidente stradale alle 20:30 di questa sera in via Tridentina a Nuoro: un uomo ha perso il controllo della sua auto andando ad impattare contro alcune vetture in sosta e ribaltandosi sulla carreggiata.

Le cause sono in corso d’accertamento. Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro per la messa in sicurezza dello scenario, i sanitari del 118 e la Polizia di Stato per i rilievi di rito.

L’uomo alla guida dell’auto ha tentato di fuggire ma è stato fermato. Sottoposto ad alcoltest, è stato trovato con un tasso alcolico superiore ai limiti.

