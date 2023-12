Anche una delle figlie di Gesuino Fadda si schiera con Beniamino Zuncheddu. Maria Caterina Fadda chiede giustizia per la morte di suo padre, ucciso assieme al figlio Giuseppe e al pastore Ignazio Pusceddu l’8 gennaio 1991 a Sinnai, ma vuole un vero colpevole.

La donna è stata sentita in Aula a Roma collegata in video conferenza, dove ha spiegato che fino alla richiesta di revisione nel 2020 non c’erano dubbi da parte sua sulla colpevolezza di Beniamino Zuncheddu.

A far vacillare le sue convinzioni sono state le intercettazioni dei dialoghi tra la sorella Daniela e Luigi Pinna, superstite della strage. Ora la presa di posizione netta a favore di Zuncheddu, ma una richiesta di giustizia affinché sia trovato il vero colpevole.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it