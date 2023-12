“Questo far girare il nome è di Bentancur ma è un po’ di tutti i procuratori. Perché c’è chi vuole rinnovare o chi vuole cambiare. È un mercato di parole e io non mi metto dietro a queste parole”. Così Claudio Ranieri ha scacciato le voci messe in giro dall’agente sudamericano Pablo Bentancur su una presunta trattativa per portare Nahitan Nandez all’Inter a gennaio.

“Nandez è concentrato, vuole restare a Cagliari. Poi se dovesse andar via lo ringrazieremo per quello che ha fatto” ha aggiunto il tecnico che domani affronterà la Lazio in campionato. “La Lazio gioca a memoria, sanno quello che vogliono e come prenderlo. Forse hanno perso qualche punto, ma qualificarsi in Champions con una partita d’anticipo vuol dire tanto”.

Intanto scalda i motori Gianluca Lapadula, anche se sul bomber il mister fa un po’ di pre-tattica: “Lapadula non è al 100%, è dieci giorni che si sta allenando conseguentemente con noi, ma non è al massimo”. Il mister deciderà comunque all’ultimo se schierare lui o Petagna al fianco di Luvumbo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it