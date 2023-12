Le urla, la chiamata ai Carabinieri e il pronto intervento dei militari a fermare un episodio di violenza domestica. È successo ieri notte a Iglesias, dove in un appartamento un 46enne commerciante del luogo è stato arrestato da una pattuglia del Rediomobile a seguito della segnalazione di una vicina di casa, allarmata dalle grida d’aiuto della convivente dell’uomo.

All’arrivo dei Carabinieri l’abitazione si presentava completamente a soqquadro. La donna è stata poi accompagnata dai Carabinieri al locale pronto soccorso, dove le sono state refertate alcune lesioni. Ascoltata in merito all’accaduto, la vittima ha confermato quanto già era apparso evidente ai militari intervenuti in merito all’aggressione. L’uomo è così finito in manette.