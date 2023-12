Hanno “truffato” l’Agenzia delle Entrate per oltre 6 milioni di euro.

I due coniugi, entrambi di Cagliari, sono stati scoperti dalla Guardia di finanza che li ha denunciati, in concorso tra loro, per aver generato e ceduto crediti di imposta inesiscretenti, legati ai ristori concessi per l’emergenza da Covid.

Ai due sono stati contestati i reati di indebita percezione di erogazioni pubbliche, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e auto-riciclaggio.

I loro beni sono stati sequestrati dalle Fiamme Gialle preventivamente. Si tratta di: 4 immobili tra Cagliari e provincia, tre imbarcazioni, 8 orologi Rolex, 8 penne Montblanc, 4 dispositivi elettronici Apple, circa 14mila euro di quote societarie, cinque veicoli (fra cui 2 auto di lusso) e due moto, e disponibilità finanziarie per quasi 120mila euro.