Un Gesù bambino di legno, benedetto da monsignor Ottavio Utzeri, parroco di Cagliari. È questo il dono del deputato di Forza Italia ed presidente della Commissione Affari Sociali e Salute della Camera dei deputati, Ugo Cappellacci, ai genitori della piccola Indi Gregory.

Il caso è diventato internazionale e riguarda una bambina di otto mesi affetta da una grave malattia rara che, come spiegato dagli esperti, determina la totale e irreversibile inattivazione dei mitocondri di diversi organi e apparati, impedendo alle cellule di sopravvivere.

Contro la decisione dei medici di “staccare le macchine” alla piccola, tanti esponenti politici tra cui il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, e la premier Giorgia Meloni che aveva chiesto alla Corte inglese di trasferire Indi al Bambin Gesù di Roma.

Era stato il padre della bambina per primo ad appellarsi ai giudici inglesi per far sì che la figlia venisse portata a casa. Richiesta rigettata dalla Corte.

In missione istituzionale a Londra per un confronto con i parlamentari britannici sulle politiche sanitarie, Cappellacci ha accompagnato il dono con una lettera. “Con questo piccolo dono – ha scritto – stingerò in un forte abbraccio Dean e Claire e manifesterò loro tutto il nostro affetto per questa grande tragedia”.

