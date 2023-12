È successo in via Don Bosco, a Cagliari. La giovane, una studentessa universitaria, sarebbe stata schiaffeggiata da uno sconosciuto per strada.

Lei è subito corsa via, ma l’aggressore non l’ha inseguita.

Non ci sarebbero state motivazioni, precedenti o liti prima dello sconsiderato gesto.

La ragazza ha contattato il numero unico di emergenza ed è stata soccorsa da un’ambulanza insieme alle volanti della Polizia.

In corso le indagini per rintracciare l’uomo descritto dalla vittima. Da quanto si è appreso, sarebbe un cittadino straniero che frequenta la mensa della Caritas.

