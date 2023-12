Si era persa mentre era alla ricerca di funghi nelle campagne di Guspini.

Sono stati i familiari della donna, 83enne originaria di San Nicolo d’Arcidano, a far scattare l’allarme.

La donna si era recata in quell’area in compagnia di un familiare 77enne, ma ad un certo punto i due anziani escursionisti avevano perso contatto.

Attorno alle 19 sono iniziate le ricerche dei carabinieri di Villacidro che sono riusciti, dopo una lunga e impegnativa perlustrazione della zona, anche per l’orario notturno, a ritrovare l’anziana donna che si è messa a gridare per farsi sentire.

Una volta arrivati, i militari l’hanno trovata adagiata per terra in un costone roccioso, vicino a una scarpata, in località Gentilis.

Viste le difficoltà di spostamento dell’anziana che non era in grado di camminare, i carabinieri sono riusciti a ripercorrere la boscaglia al buio con l’aiuto delle torce in dotazione e con grande difficoltà l’hanno ricondotta sulla strada, dove è stata presa in consegna da personale del 118.

La donna è stata trasportata presso l’ospedale San Martino di Oristano. È in buone condizioni e e verrà dimessa nella giornata odierna.

