Circa duemila persone, in buona parte dipendenti dei comuni della Sardegna, hanno sfilato stamane per Cagliari.

Il motivo del corteo era quello di mettere in luce la carenza di personale nei piccoli e grandi centri dell’isola. Dovuto in buona parte dalla disparità di trattamento tra dipendenti comunali e dipendenti regionali.

La richiesta è quella di comparto unico con stesse regole e trattamento economico uguale per comunali e regionali. “Solo due delle 20 regioni in Italia non hanno nello stesso comparto gli enti locali: Sicilia e la Sardegna. Tutto questo nonostante i Comuni e le Province svolgano in larga parte competenze devolute dalla Regione”.

Il comparto unico consentirebbe, dicono i manifestanti, un maggiore equilibrio nella distribuzione del personale.

