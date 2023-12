Una scalata di 148 metri, senza corde, fino ad arrivare in cima: è l’impresa dell’ arrampicatore tedesco Alexander Huber sull’Aguglia di Goloritzè.



L’arrampicata è stata documentata dalla tv nazionale tedesca. Huber ha ripercorso la via aperta nel 2003 da Enzo Lecis, fino a salire in cima alla Punta Caroddi.

Per i climber di tutto il mondo, pur non essendo un punto molto tecnico, è comunque uno dei simboli dell’arrampicata per la bellezza dello scenario.

