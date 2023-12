La Lazio ha la meglio sul Cagliari per 1-0: decisivo un errore difensivo che ha agevolato il gol di Pedro. Makoumbou espulso su segnalazione del Var alla mezz’ora. I rossoblù hanno dovuto giocare così più di un’ora in inferiorità numerica. Nel finale, Pavoletti e Oristanio hanno sfiorato il pareggio ma non sono stati fortunati.

La Partita.

Non parte bene il Cagliari, a causa della poca “freddezza” dei suoi difensori: un errore di Hatzidiakos agevola l’assist per Lazzari per Pedro che batte Scuffet. La Lazio è sull’1-0. I rossoblù non si scompongono e ripartono bene: prima Lapadula e poi Petagna sfiorano il gol. Un nuovo errore difensivo al 20’ potrebbe agevolare ancora Pedro: Scuffet si oppone. Al 27’ svolta alla gara: Makoumbou viene espulso per trattenuta su Guendouzi su segnalazione del Var. Ancora una volta il Cagliari non si scompone e regge bene anche in 10.

Un tiro alto di Prati è lo squillo rossoblù della difesa. Scuffet non si fa superare né da Immobile e né da Cataldi. Il Cagliari regge e prova a distendersi con Luvumbo, ma non riesce ad essere incisivo. Al 90’ Luvumbo si guadagna il cross, Pavoletti incorna ma Provedel respinge miracolosamente. Poco dopo Oristanio ha l’occasione del pareggio, ma il tocco a superare il portiere biancoceleste va fuori.

