Un peccato la sconfitta del Cagliari con la Lazio, come segnalato da Claudio Ranieri. I suoi ragazzi hanno giocato una partita gagliarda, in inferiorità numerica. Sfiorando persino il pareggio nel finale. Ecco le sue parole a Dazn, con una osservazione riguardante l’intervento del Var sull’espulsione.

Un po’ di nervosismo durante la gara. “Non ero nervoso. Stimolavo i miei giocatori, volevo arrivare nel finale e provare il tutto per tutto. Il rosso? Non lo capisco. Non capisco perché il Var è entrato nel discorso. Il Var non deve entrare. Questo è un fallo? Se questo è un fallo, allora è fallo sul mio difensore in occasione del gol”.

Sulla prestazione. “Io chiedo ai miei ragazzi la prestazione. Sono molto contento. Abbiamo portato attenzione e determinazione. Con l’inferiorità è difficile giocare, ma i miei ragazzi sono stati bravi”.

