I vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti questa mattina all’alba a causa di uno scontro frontale accaduto sulla statale 127, all’altezza del bivio per Raica.

Due autovetture, per cause da accertare, si sono scontrate violentemente. Coinvolte e ferite quattro persone, che sono state trasportate all’ospedale di Olbia per accertamenti.

Sul posto il personale dei vigili del fuoco ha collaborato con i sanitari del 118 per portare i primi soccorsi e messo in sicurezza l’area dell’incidente.

Presenti i Carabinieri per i rilievi.

