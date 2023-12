Si chiamava Matteo Boi e aveva 34 anni. Era residente a Cardedu ma originario di Jerzu. Entrambi i paesi sono in lutto per l’ennesima vittima della strada in Sardegna nel 2023.

La lista delle vittime continua a crescere, così come quella degli incidenti. Secondo il report dei carabinieri, della polizia stradale e delle diverse polizie locali, nel 2023 sono accaduti oltre 1.600 incidenti di cui più di 100 mortali. Sono invece più di mille i feriti lungo le strade statali e extraurbane.

In Sardegna, gli incidenti più gravi avvengono sulle strade extraurbane con un indice di 5 decessi ogni 100 incidenti. Più basso il dato sulle strade urbane, dove l’indice di mortalità si ferma all’1,6 ogni 100 casi.

La maggior parte degli incidenti si concentra nelle giornate di sabato e domenica, così come il maggior numero dei feriti.

