Ci sono ancora polemiche sul dopo Lazio-Cagliari e la decisione del Var Guida di intervenire per infliggere un cartellino rosso a Antoine Makoumbou.

Ai microfoni di Dazn, Claudio Ranieri ha espresso tutta la sua opposizione sull’ indebito intervento del Var. “Non capisco perché il Var è entrato nel discorso. Il Var non deve entrare. Questo è un fallo?”.

A favore della tesi di Ranieri è intervenuto Giampaolo Calvarese, ex arbitro e oggi commentatore tv.

“Io sinceramente ho forti dubbi anche sul fallo di Makoumbou che trattiene Guendouzi. Sembra più una pizzicata di maglia che altro. Ma sull’intervento Var non ho dubbi: non sarà mai una chiara ed evidente azione da gol. Dei quattro parametri per la punibilità del Dogso solo due sembrano chiari e inequivocabili: direzione dell’azione e distanza dalla porta. Per gli altri due (numero di difensori in grado di intervenire e soprattutto il possesso del pallone), non si ha la stessa certezza e quindi non si può parlare di chiaro ed evidente errore che obbliga il VAR ad intervenire”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it