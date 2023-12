Intorno alle 5:00 di questa mattina i Vigili del Fuoco della sede centrale di Sassari sono intervenuti nel centro storico del comune di Sassari, per l’incendio di un’abitazione.

Sviluppatesi per cause da accertare, le fiamme hanno distrutto completamente l’appartamento al piano terra. E seriamente danneggiato il solaio in legno dell’abitazione che è stata interdetta ai due occupanti.

Nessun ferito ma solo un forte spavento. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi.

