Fuochi d’artificio a Sassari per la Dinamo che supera l’Olimpia Milano per 89-83. I sassaresi vincono una autentica battaglia rispondendo tripla su tripla in un finale infuocato.

La mano sulla vittoria è di Tyree, Gentile e Charalampoupolos: nel finale hanno trascinato i biancoblù con la loro mano calda. In particolare in un momento in cui l’Olimpia si era affidata da uno straordinario Shavon Shields.

Con questo successo, i sassaresi risalgono la classifica e si portano a -2 dalla zona playoff.

