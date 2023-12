Intervento dei Vigili del fuoco poco prima delle 12 di oggi a Sanluri, per un incendio che si è sviluppato in un’abitazione in via Saragat.

Sul posto è intervenuta la squadra di pronto intervento del distaccamento dei Vigili del fuoco di Sanluri. Gli operatori hanno localizzato e spento l’incendio negli ambienti cucina evitando la propagazione delle fiamme all’intera struttura e alle abitazioni adiacenti.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Al termine delle operazioni di spegnimento e dì messa in sicurezza.

I Vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio.

