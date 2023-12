Il Mit guidato dal vicepremier Matteo Salvini ha destinato alla Regione Sardegna oltre 5.9 milioni di euro per le attività di servizi di trasporto pubblico locale.

In particolare, viene riconosciuto un contributo per l’incremento del costo dei carburanti sostenuto per l’alimentazione dei mezzi di trasporto su strada, lacuali, marittimi o ferroviari.



“Un fondo istituito ad hoc. Un aiuto concreto che conferma l’attenzione costante da parte del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Salvini ai territori”.

Così ha spiegato Michele Pais, coordinatore della Lega in Sardegna, oggi a Firenze per “Free Europe”, il vertice con tutto il gruppo di Identità e Democrazia in vista delle Elezioni Europee 2024.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it