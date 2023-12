Continue scaramucce in consiglio comunale tra la maggioranza e l’opposizione ad Assemini. L’ex candidato sindaco Diego Corrias ha attaccato la giunta Puddu sul documento unico di programmazione.

“Ci siamo trovati un documento unico di approssimazione. Quella che contraddistingue l’attuale amministrazione nella redazione degli atti. Il pasticcio non è solo nel contenuto, ma anche nell’iter. Si denota una totale incompetenza amministrativa e mancanza di rispetto nei confronti del consiglio”.

Corrias lamenta la mancanza della delibera di giunta e il Dup incompleto.

“È ovvio che la proposta inviata non può essere approvata. E se la giunta chiederà al consiglio una votazione sarà una forzatura che segnaleremo agli enti di controllo. Non possono mortificare il consiglio in questo modo”.

