Messa in stand-by la decisione sul candidato governatore, il centrodestra si prepara a discutere di programmi. Domani a Cagliari è in agenda un nuovo tavolo della coalizione convocato da Fratelli d’Italia, dove all’ordine del giorno ci saranno le idee per il futuro da presentare ai sardi.

In attesa delle decisioni ai tavoli romani su chi dovrà correre contro Alessandra Todde e Renato Soru, prosegue il testa a testa a distanza tra Paolo Truzzu e Christian Solinas, con il presidente uscente ora in vantaggio nella corsa alla candidatura. Per il leader del Psd’Az è arrivato un altro endorsement pubblico di Matteo Salvini, ma Fratelli d’Italia resta forte del risultato nelle ultime elezioni del 2022.

Intanto proprio Psd’Az e Lega non dovrebbero partecipare al tavolo di domani, ma il condizionale è d’obbligo visto che l’ultima volta, nonostante le voci, alla fine i leader sardisti e del Carroccio si sono presentati.

