Dopo aver sottratto un cellulare è arrivato alle mani, prima con la vittima poi con i Carabinieri intervenuti. Un gambiano di 24 anni, Sidibeh Sheriffo, è stato arrestato ieri in Piazza del Carmine a Cagliari con le accuse di rapina impropria e violenza a pubblico ufficiale.

Il giovane, già noto per precedenti vicende giudiziarie, si trovava all’angolo con via Maddalena dove i militari lo hanno notato mentre discuteva con un giovane identificato poi in un diciannovenne tunisino.

I Carabinieri hanno subito appurato che il gambiano si era impossessato con violenza del cellulare del nord africano. I due hanno ingaggiato una colluttazione che è stata inizialmente sedata dai Carabinieri, poi però la diatriba è ripresa con un corpo a corpo che ha visto coinvolti anche i militari.

Alla fine è stato necessario utilizzare il taser, dapprima con una scarica di avvertimento e poi con due colpi che hanno inibito la carica aggressiva del gambiano. Condotto alla caserma di via Nuoro, l’uomo è stato trattenuto e sarà giudicato con rito direttissimo nella giornata odierna.

