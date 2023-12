Nicolò Barella ha fatto impazzire il Napoli e l’Italia intera nella fredda serata di domenica 3 dicembre. Il centrocampista sardo ha segnato un gol clamoroso. E messo lo zampino in tutte e tre le marcature del 3-0 nerazzurro allo stadio Maradona.

Tifosi interisti in brodo di giuggiole per lui sui social. E soprattutto per il gol siglato: uno slalom tra i difensori del Napoli, che per alcuni ha ricordato le imprese di Alberto Tomba nello sci.

Di seguito le immagini del gol.

