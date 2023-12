Tornare in Sardegna in aereo per le festività natalizie andrà a costare oltre 500 euro.

Sono i dati di Assoutenti che ha monitorato l’andamento dei prezzi dei biglietti di andata e ritorno da e per l’isola.

Per una classe economy, si va dai 400 ai 520 euro, senza considerare i costi aggiuntivi per il bagaglio a mano o la scelta del posto a sedere, che fanno salire ulteriormente il prezzo di un volo.

“Spostarsi in Italia durante le festività è sempre più un salasso che svuota le tasche dei cittadini. – spiega il presidente Furio Truzzi – Una emergenza che si ripresenta ogni anno e che sembra senza soluzione”.

