L’Università per stranieri di Pisa dedica la nuova sala di lettura della biblioteca a Michela Murgia.

Un modo per ricordare il pensiero libero e senza filtri della scrittrice e attivista sarda, scomparsa lo scorso 10 agosto, che ha speso la sua intera vita per difendere i diritti civili dei soggetti sociali più fragili, donne in primis.

La cerimonia inaugurale si terrà il prossimo 10 dicembre nell’Aula magna dell’Ateneo pisano.

Interverranno, tra gli altri, anche il rettore Tommaso Montanari, il marito di Murgia Lorenzo Terenzi, e Imsuk Jung, docente di Lingua e cultura coreana.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it