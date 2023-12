La scorsa settimana, il consiglio regionale ha approvato una variazione di bilancio da un miliardo di euro. Un fondo economico in cui è previsto anche il sostegno al fondo Reis, come spiega il consigliere Fabio Usai.

“Mi ero reso protagonista di un’interrogazione rivolta alla Giunta regionale nella quale si chiedeva il potenziamento del Reis. Fino agli ultimi giorni nei quali ho più volte incalzato il Governatore Christian Solinas affinché si arrivasse all’importante risultato”.

Il fondo destinato a questo scopo, fino a 30 milioni di euro di risorse, andrà a favore delle famiglie indigenti della Sardegna.

“Con l’abolizione del reddito di cittadinanza oltre 10.000 cittadini sardi sono già stati relegati a una condizione di povertà. Mentre dal gennaio 2024 si arriverà alla sostituzione del reddito con un altro strumento che avrà come obiettivo l’inclusione attiva nel mercato del lavoro”.

Previsti anche percorsi di riqualificazione e allineamento delle competenze professionali in riferimento alle esigenze provenienti dal mercato del lavoro.

“Questo intervento a favore dei cittadini e delle cittadine della nostra isola che in questo momento hanno più difficoltà ad andare avanti, testimonia la nostra forte volontà di fare tutto ciò che è possibile per non lasciare nessuno indietro e di credere fortemente nel principio sacro della solidarietà e del comunitarismo regionale quale legame inscindibile del popolo e quindi della nazione sarda”.

