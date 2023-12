Choc a Capoterra per il grave episodio accaduto ieri pomeriggio all’uscito dall’istituto superiore “Sergio Atzeni”, dove uno studente di 14 anni avrebbe accoltellato alla gola un altro studente, 15enne, in seguito a una discussione.

L’aggressore è stato interrogato per tutta la serata. Ora si trova in stato di arresto per tentato omicidio.

Gli investigatori hanno interrogato anche un terzo studente, testimone oculare, e visionato le immagini delle telecamere a circuito chiuso che avrebbero ripreso l’intera scena.

Da quanto si è appreso, il 14enne avrebbe chiamato l’altro giovane con una scusa, dopodiché avrebbe estratto dallo zaino un coltello da cucina con cui lo ha ferito al collo. Sarebbe stata la stessa vittima a estrarsi la lama per gettarla a terra.

Il 15enne è stato poi soccorso da alcuni compagni e dal dirigente scolastico che ha chiamato il 118 e i carabinieri. L’aggressore, sotto choc, è stato bloccato dagli altri studenti che lo avrebbero anche aggredito.

Sul posto sono arrivati i militari dell’Arma di Capoterra e del comando di Cagliari insieme all’elisoccorso, che ha trasportato il ferito all’ospedale Brotzu.

Il 15enne è stato operato nel reparto di Angiografia, dove gli è stato applicato uno stent ed è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva post operatoria.

Al momento non si conoscono le ragioni dell’accoltellamento. Anche la scuola ha avviato gli accertamenti interni.

“Ho sentito il ministro Valditara, attendo una relazione del dirigente scolastico per capire cosa è accaduto” ha detto all’Ansa il direttore dell’Ufficio scolastico regionale della Sardegna Francesco Feliziani. “È un episodio di estrema gravità – commenta – Adesso verificheremo ogni cosa parlando anche con gli studenti”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it