C’è anche una casa editrice sarda alla prossima edizione della fiera “Più libri più liberi” che si terrà a dicembre a Roma.

Lo stand P04, curato dall’Associazione editori sardi (Aes), sarà il luogo dove Catartica Edizioni presenterà le sue nuove pubblicazioni e alcuni titoli importanti del suo catalogo.

Tra queste opere che raccontano il territorio e le sue peculiarità culturali e sociali come “Fujire è vergogna” di Gianni Romano, “La frana” di Silvana Mulas, quest’ultimo importante anche per evidenziare gli aspetti di una cultura patriarcale e del processo emancipativo femminile al centro dell’attualità e del dibattito dei giorni nostri.

Spicca tra tutti il romanzo fantastico della giovanissima autrice di Iglesias Eleonora Contu, “Anantpakrash” che per Catartica ha inaugurato con la sua opera una nuova sezione letteraria: “cronache dell’immaginario”. Tra la saggistica troviamo invece “Isole in guerra” il dossier sull’occupazione militare e il colonialismo in Sardegna, Sicilia e Corsica. Ma c’è anche spazio per il cinema con il saggio di Massimiliano Granato “Arancia meccanica di Stanley Kubrick Tra illusioni sociali e rieducazione mancata”.

