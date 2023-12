Anche a Cagliari sono scesi in piazza medici e infermieri per protestare contro le condizioni sempre più difficili della sanità. Circa 300 i professionisti in Piazza del Carmine con striscioni e bandiere per chiedere migliori condizioni di lavoro nel settore pubblico.

“Rischiamo, con gli organici al minimo, di non poter lavorare in sicurezza” ha dichiarato Luigi Maxia, presidente regionale Cimo Fesmed. “Gli infermieri sardi stanno scappando perché qui lavorano per tre ma vengono pagati una miseria” denuncia Diego Murracino di Nursing Up.

