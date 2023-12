Il centrodestra si è ritrovato quest’oggi per discutere sul programma per le Regionali. Presenti tutte le forze politiche della coalizione: Fd’i, Lega, Psd’Az, Fi, Udc, Riformatori, Grande Centro e Idea Sardegna.

L’incontro è risultato positivo. All’ordine del giorno i punti da inserire nel programma della coalizione che mira a essere riconfermata per altri cinque anni.

Non ha sorpreso la presenza di Psd’Az e Lega. I rappresentati regionali di Matteo Salvini però hanno confermato che “bisogna ripartire con Solinas. Per noi la squadra vincente non si cambia, Solinas è il nostro candidato”.

