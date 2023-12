Non mancano le frizioni nel centrodestra, espresse anche dopo l’incontro di coalizione di stamane. Come ha fatto l’onorevole Antonello Peru di Sardegna Al Centro 2020 in risposta al presidente Christian Solinas.

Qualche giorno fa, nel corso dell’incontro per la presentazione della variazione di bilancio da un miliardo, Solinas aveva spazzato via le critiche dicendo che fossero “più rumorose che numerose”.

Peru ha colto la palla al balzo. Riferendosi alla necessità di scegliere il candidato alle Regionali in maniera collegiale, ha lanciato una stoccata.

“Noi abbiamo le idee chiare, perché in questi giorni siamo diventati più numerosi ma anche molto più rumorosi”, ha scherzato, ma non troppo. Infatti è noto che il Grande Centro non è intenzionato a sostenere la ricandidatura di Solinas.

