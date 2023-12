La Regione Sardegna ha approvato 10 milioni di euro aggiuntivi da destinare ai comuni per l’avviamento di ulteriori Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) in Sardegna.

La misura è il frutto di un emendamento all’ultima variazione di bilancio. E consentirà a tutti quei comuni della Sardegna finora esclusi dai precedenti finanziamenti di presentare i progetti per la costituzione delle proprie comunità energetiche.

“Questi 10 milioni incrementano le risorse destinate alle energie rinnovabili, andando a completare il finanziamento per tutti i comuni della Sardegna” spiega l’assessore dell’Industria, Anita Pili. “Nella prima fase erano oltre duecento, oggi finalmente tutti i comuni potranno avere le risorse per costituire più agevolmente le comunità energetiche nei propri territori ed essere così veri protagonisti della transizione verde. Si tratta di un’azione che si aggiunge ai progetti pilota già in fase di realizzazione in diversi comuni della Sardegna e alle misure per le imprese e per le famiglie, per cui a breve saranno trasferite le risorse ai comuni”.

Le comunità energetiche costituiscono infatti lo strumento indispensabile per permettere ai comuni di produrre autonomamente energia da fonti rinnovabili, e metterla a disposizione del proprio territorio, delle attività produttive e dei cittadini.