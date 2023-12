Il programma “Un Giorno da Pecora”, e dunque i conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, sono stati diffidati dal ministro Gennaro Sangiuliano.

Nella missiva viene spiegato come nel programma radiofonico, da mesi, Sangiuliano sarebbe vittima di una “sistematica denigrazione dell’immagine personale e del ruolo istituzionale. Si è consapevoli del tono ironico del programma, ma tutto ciò denota un intento diffamatorio tanto più grave se si considerano il profilo e la personalità del dottor Sangiuliano”.

La comica e conduttrice sarda non ha ancora commentato la diffida. Il co-conduttore Lauro invece si dice stupito “perché noi prendiamo in giro un po’ tutti e Sangiuliano non è nemmeno tra le ‘vittime’ principali”.

Il programma va in onda da tanti anni su Radiouno, nel primo pomeriggio. Si occupa di satira politica, avendo tra gli ospiti proprio i politici che si prestano alle battute.

Di recente, nel corso del Premio Strega, la Cucciari aveva “ripreso” Sangiuliano per non aver letto i libri che avrebbe dovuto votare. Generando una situazione di estremo imbarazzo per il ministro, diventato poi fonte di tanti meme sui social.

