A causa di un veicolo in avaria, è temporaneamente chiusa al traffico sulla strada statale 131 “Carlo Felice” la carreggiata in direzione innesto strada provinciale 34 al km 119,000, in località Paulilatino.

Il personale di Anas e le forze dell’ordine sono sul posto per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

++ Notizia in aggiornamento ++

