Non c’è neanche una meta in Sardegna tra quelle più gettonate dagli italiani per il Ponte dell’Immacolata. Complice i prezzi elevatissimi dei biglietti andata e ritorno per l’Isola? Forse.

Lo dice l’ultima classifica stilata dal sito di prenotazione Holidu, che ha analizzato le preferenze dei propri utenti per la festività dell’8 dicembre.

Tra le top 30 destinazioni scelte dagli italiani per il Ponte di Ognissanti, ci sono tante mete del Bel Paese, da nord a sud, ma anche diverse località europee.

In testa alla classifica c’è Livigno davanti a Roma e Merano. Colmar e Bormio a completare la top 5. Tra le regioni italiane prevale il Trentino-Alto Adige con ben nove località, seguono Lombardia e Umbria con 3 mete, la Toscana con 2.

Predilette le località italiane: su 40 destinazioni solo 7 sono estere (di cui 3 in Francia e 2 in Austria).

Se si scorre la classifica fino al 30esimo posto, non c’è nemmeno una meta sarda. Un grave colpo per commercianti e tour operator, che avrebbero potuto respirare un po’ nel weekend atteso da tanti italiani.

