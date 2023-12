È successo ieri in serata in via delle Fragole, a Quartucciu. Un uomo di 85 anni è rimasto ustionato in seguito allo scoppio di una stufa gas all’interno della sua abitazione.

La casa è stata gravemente danneggiata.

Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco che hanno salvato l’anziano uomo, rimasto ustionato a mani, braccia e gambe.

Ora si trova ricoverato al Brotzu di Cagliari.

Sul posto anche i carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it