A Sassari è comparso un manifesto contro quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza, dove è in atto un violento conflitto tra Israele e Hamas.

“Fermare il genocidio a Gaza” recita il cartellone posizionato in via Luna e Sole, nel centro turritano, ad opera dell’associazione Ponti non muri.

“Vi preghiamo di diffondere il messaggio – scrive l’associazione – che è e vuole restare un invito contro il silenzio e la banalità del male che ci vuole rendere osservatori indifferenti di quello che la storia, quando sarà troppo tardi, etichetterà come l’ennesimo scempio che l’essere umano ha compiuto contro i suoi simili”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it