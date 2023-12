La Sardegna si tinge di bianco. Come annunciato dalle previsione meteo, questa mattina il Bruncu Spina si è risvegliato con la prima neve.

L’area attorno alla stazione sciistica ha visto infatti il primo velo candido che ha attirato alcuni passanti già dalle prime luci dell’alba.

Così anche l’isola entra ufficialmente nella stagione invernale, con un abbassamento delle temperature. In particolare nei centri barbaricini le massime non superano i 5 gradi e in settimana si toccherà lo zero di minima.

