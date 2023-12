Sarà realizzato il primo studio in Sardegna sullo stato di fatto degli edifici scolastici. La Regione ha stanziato infatti 8 milioni di euro da destinare ai Comuni per un check-up sulle condizioni delle scuole, primo passo per mettere in sicurezza le strutture.

“Con questo importante stanziamento la Regione ha risposto a una sfida di civiltà: rendere sicuri gli edifici scolastici e dare nuovo impulso alle attività didattiche, consentendo agli studenti e a tutti gli operatori scolastici di vivere la scuola in condizioni di salute e sicurezza” spiega il presidente della Regione Christian Solinas.

I beneficiari della misura sono tutti i Comuni nel cui territorio ricade una scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado o una dell’infanzia, senza distinzione alcuna. In particolare, le risorse potranno essere impiegate per operazioni come rilievo architettonico, rilievo impianti, indagini geologiche e geotecniche, idrologiche e idrogeologiche, diagnosi energetica e attestato di prestazione energetica. I Comuni devono attuare le attività entro il 31 dicembre 2024 e devono procedere alla rendicontazione delle spese entro il 31 marzo 2025.

