Buone notizie sulla salute del musicista Joe Perrino, vittima lo scorso agosto di un brutto incidente in moto a Cagliari. L’artista migliora e ha iniziato il lungo percorso di riabilitazione presso un centro specializzato.

“Non potendo farlo individualmente, Joe Perrino intende ringraziare collettivamente tutta la grande comunità di amiche e amici, di fan, di sostenitrici e sostenitori che in questi difficili mesi non hanno mai fatto mancare il proprio calore” si legge in una nota.

Un ringraziamento anche “a tutti i medici e agli operatori sanitari che dallo scorso agosto si sono prodigati per lui a Cagliari e a Oristano, e a tutti coloro che lo hanno affiancato, giorno dopo giorno, per aiutarlo ad affrontare e a superare questa terribile prova”.

