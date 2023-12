Sono ormai bassissime le speranze di ottenere il rinnovo del contratto di Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguaiano si prepara a salutare il Cagliari dopo cinque stagioni, con la scadenza dell’accordo fissata al 30 giugno 2024. Tra sei mesi dunque sarà svincolato, anche se l’agente Pablo Bentancur proverà a farlo partire già a gennaio.

Smentita direttamente da Marotta una trattativa con l’Inter, per Nandez restano aperte soprattutto le piste estere, in particolare in Spagna dove ha diversi estimatori. In Italia occhio però al Napoli, dove lo sponsorizzerebbe Walter Mazzarri che lo ha già avuto a Cagliari.

Dal canto suo però Nandez resta affezionatissimo alla Sardegna e non sono da escludere sorprese nella vicenda del rinnovo. Dal suo arrivo nel 2019, infatti, l’ex Boca Juniors viene dato per prossimo alla partenza. Eppure alla fine è sempre rimasto, accettando anche la Serie B. Questa volta sembra arrivato davvero il momento dei saluti, ma con El Leon mai dire mai.

