La stagione magica della Torres nel segno di Manuel Fischnaller. L’attaccante è stato eletto giocatore del mese di novembre dall’Associazione Italiana Calciatori, a coronamento di un momento d’oro che lo ha visto mettere in fila due doppiette consecutive contro Vis Pesaro e Gubbio.

Il bolzanino ha scavalcato tutti con il 53% delle preferenze e l’Aic motiva così il premio: “I suoi gol sono frutto di una lettura sempre puntuale della manovra della squadra; detta il passaggio, si posiziona sempre in modo corretto e, soprattutto, sbaglia molto poco in fase di finalizzazione”.

Per Fischnaller, 32 anni, questa è la sedicesima stagione tra i professionisti. Una certezza nel campionato di Serie C che sta trascinando la Torres in un campionato che potrebbe davvero passare alla storia dei sassaresi.