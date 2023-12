“Mi sono messo in gioco a questa età perché sono certo di essere l’unica possibilità per battere la destra e ce la faremo. Bisognerà prendere intorno al 40%. Impossibile? Credo che vi sbagliate”. Così Renato Soru intervenendo a “L’Attimo fuggente” su Radio Giornale Radio.

“Sono confidente che vinceremo le elezioni” ha aggiunto, attaccando poi l’alleanza tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. “Pensate ancora che i 5 Stelle prenderanno voti alle regionali? In Sardegna alle ultime politiche hanno preso il 22%, ora prenderanno il 5%. In Sardegna il M5S è totalmente frantumato e spaccato. Tanti elettori del PD sono in fuga, anche se i dirigenti sono sempre ben saldi al loro posto”.

