Dopo il sold-out del Christmas Gospel, registrato in pochissimo tempo, il Teatro Doglio annuncia un secondo spettacolo in programma alle ore 18 di Domenica 17 Dicembre 2023.

I biglietti per la straordinaria serata di gioia e spiritualità che vedrà la partecipazione speciale di Wesley Semé sono in vendita nei canali online Box Office Sardegna e nel punto vendita di Viale Regina Margherita, 43, a Cagliari. Come durante lo spettacolo delle ore 21, l’artista, famoso per le edizioni francese e portoghese del celebre “The Voice” e una delle voci più carismatiche e influenti nel mondo del Gospel, si esibirà con il Black Soul Gospel Choir, una formazione che comprende circa 25 artisti tra coristi e musicisti.

I grandi classici natalizi come “Oh Happy Day”, “Silent Night” e “Glory Glory Halleluja” sono solo alcuni dei capolavori proposti, in una reinterpretazione moderna, agli spettatori del teatro di Via Loguroro a Cagliari

Per eventuali info e prenotazioni sarà possibile contattare il Box Office al numero 070657428.