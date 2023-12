È successo questa mattina all’alba. Dei malviventi hanno utilizzato un’auto come ariete per sfondare la vetrina di un negozio in via Dante, a Cagliari.

Dopodiché sono entrati e hanno rubato diversi vestiti griffati e alcune scarpe. Poi sono scappati a bordo dell’auto usata per compiere il furto.

Sono in corso le indagini della Polizia. Il locale ha subito ingenti danni.

