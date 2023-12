Oltre 500 persone, una platea piena al Caesar’s Hotel di Cagliari per Graziano Milia e la presentazione del progetto Rinascita Sardegna.

“La Sardegna ha bisogno di una rinascita. Stiamo attraversando un momento molto complesso, abbiamo bisogno di ripensare a noi stessi. Abbiamo bisogno di costruire una visione per il futuro e avviare un vero e proprio piano di rinascita” ha commentato il sindaco di Quartu.

Che ha tracciato una linea del nuovo progetto. “Il nostro è un impegno rivolto ai contenuti, alle cose da fare. Questo periodo che ci porta alle elezioni regionali consente di poter mettere al centro queste questioni con più forza e visibilità. Ma non mi candido alla Presidenza della Regione“.

Tante le anime della politica sarda presenti. Dai rappresentanti del Pd a quelli dei Progressisti, da Azione a Italia Viva, da Forza Italia alla Lega fino a diversi sindaci (da Andrea Soddu di Nuoro a Mario Puddu di Assemini).

In prima c’era anche Renato Soru, mentre era assente Alessandra Todde. Salutata con affetto da Milia: “So che non può essere presente per problemi personali. Ha fatto un gesto che ho apprezzato molto: avevano un’iniziativa prevista a Lula e per rispetto nei nostri confronti l’ha rinviata” ha spiegato ai giornalisti.

