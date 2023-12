Un uomo è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Brotzu di Cagliari in seguito di un incidente avvenuto sulla Statale 293, in direzione Giba.

Secondo le prime ricostruzioni, per cause ancora da accertare, un furgone ha tamponato un camioncino. L’impatto è stato così violento che le condizioni del ferito sono apparse subito critiche. Chiamati immediatamente i soccorsi, l’uomo è stato trasportato al nosocomio cagliaritano con una ambulanza del 118.

Il traffico è stato bloccato e dirottato verso altre strade. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Santadi e la radiomobile di Carbonia per i rilievi.

