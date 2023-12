Negli ultimi giorni era spuntata la notizia di un accordo tra le forze del centrodestra per la candidatura di Paolo Truzzu alle Regionali del 2024. Ipotesi smentita prima dalla Lega e in seguito anche da Matteo Salvini.

“Non c’è stata alcuna riunione e nessun accordo con Meloni e Tajani per cambiare gli uscenti. Indiscrezioni per cambiare, soprattutto in Sardegna, sono prive di fondamento. In particolare, la Lega ha già chiari anche i nomi per gli aspiranti consiglieri regionali. Le liste sono chiuse al 90% e sono competitive”.

Con queste dichiarazioni, il vicepremier conferma la volontà della Lega di sostenere la ricandidatura di Christian Solinas.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it